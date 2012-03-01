Свидетель назвал досадной ошибкой арест Иващенко

Экс-директор Правового департамента Министерства обороны Владимир КИРИЛЕНКО заявляет, что в Минобороны и в департаменте считают досадной ошибкой привлечение бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО к уголовной ответственности за согласование проекта плана санации Феодосийского судомеханического завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе в качестве свидетеля со стороны защиты В.ИВАЩЕНКО на заседании Печерского районного суда Киева.

«Валерия Владимировича многие в нашем коллективе очень уважали, потому что ему одному из 10 министров так трудно не было, потому что у него, когда у КУЗЬМУКА, например, было 8 или 10 заместителей, у него было двое, из которых один болел, и он практически один работал. Мы в коллективе его арест восприняли очень взволнованно: где мы были и почему так произошло? Мы считаем, что никаких нарушений со стороны работников Министерства обороны, юристов не было. Мы считаем, в коллективе, что привлечение нашего бывшего руководителя к уголовной ответственности за этот факт (согласование проекта плана санации завода – УНИАН) - это досадная ошибка. Это я считал и считаю сейчас», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, В.ИВАЩЕНКО согласовал не план санации, подготовленный управляющим санацией, а доработанный Министерством обороны проект.

Кроме того, свидетель обратил внимание суда на то, что Хозяйственный суд Крыма не мог бы утвердить этот план, если бы он не отвечал требованиям действующего законодательства и противоречил интересам государства и непосредственно Министерства обороны.

Также В.КИРИЛЕНКО отметил, что в перечень стратегических государственных объектов, утвержденных Кабинетом министров, ФСМЗ не был включен, никаких специальных указаний от В.ИВАЩЕНКО относительно этого предприятия – рассмотрения плана санации в суде, ее последующего прохождения - он не получал.