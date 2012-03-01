ЦИК России "заказал" украинских депутатов

На президентских выборах в России в качестве наблюдателей будут присутствовать народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, народные депутаты будут направлены наблюдателями «по разным линиям, то есть, по линии международных организаций, ОБСЕ, Совета Европы, Международной ассамблеи СНГ».

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что «в последние дни получил несколько писем от Центральной избирательной комиссии России с предложением направить депутатов с конкретными фамилиями».

«Я понимаю, что здесь есть соответствующая инициатива, которую я приветствую, за исключением одного положения, что все расходы несет сторона, которая направляет этих людей, я имею в виду депутатов, которые демонстрируют соответствующую инициативу», - отметил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Поэтому мы им предлагаем: пожалуйста, мы командировку оформляем, но вы как-то изыщите возможность за свои деньги поехать, потому что у нас это не предусмотрено».