Грозит ли Украине удаление из ПАСЕ?

Народный депутат от Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ заявляет, что Украина находится на решающей стадии выполнения своих обязательств перед Советом Европы, и причины для лишения полномочий украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы отсутствуют.

Об этом он сказал, комментируя заявления председателя группы ЕНП в ПАСЕ Лука Волонте о том, что группа ЕНП будет просить о приостановке полномочий украинской делегации в ПАСЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионгов.

«Я абсолютно не вижу никаких предпосылок для ухудшения ситуации в Украине. Уже начата процедура рассмотрения нового Уголовно-процессуального кодекса. А это одно из важных условий выполнения нашей страной своих обязательств перед Советом Европы», - подчеркнул политик.

Также А.ПЛОТНИКОВ отметил, что даже гипотетическое лишение полномочий украинской делегации в ПАСЕ – это лишение полномочий как представителей власти, так и представителей оппозиции. «Я не думаю, что Европейской народной партии выгодно лишать трибуны представителей украинской оппозиции в Совете Европы», - отметил он.

«Что касается возможности назначения срочных дебатов по Украине на апрельской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, то, в принципе, я не вижу необходимости в таких дебатах. Но это право ЕНП - инициировать или нет какие-либо дебаты», - подытожил депутат от ПР.

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Как сообщалось, Л.ВОЛОНТЕ заявил, что группа Европейской народной партии будет просить о приоставке полномочий украинской делегации в ПАСЕ.

"Следствием таких четких политических действий со стороны Украины, которые противоречат рекомендациям Совета Европы, тема санкций возникает автоматически и может завершиться приостановкой полномочий украинской делегации", - сказал он.

"Группа Европейской народной партии будет просить о приостановке полномочий украинской делегации и одновременно решительных действий со стороны Комитета министров и Генерального секретаря. Если украинское правительство хочет выйти из состава Совета Европы, оно должно четко об этом сказать. Если нет - нужно придерживаться европейских стандартов. Политическая месть недопустима", - подчеркнул Л.ВОЛОНТЕ.

Комментируя приговор экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, Л.ВОЛОНТЕ заявил, что "использовать судопроизводство в политической борьбе... не отвечает демократическим стандартам, непонятно для международного сообщества и не может быть поддержано на уровне Совета Европы".

"Скоро в Париже состоится заседание постоянного комитета ПАСЕ. Я буду в нем принимать участие и предлагать от имени Европейской народной партии темы для текущих и срочных дебатов на апрельскую сессию. Совет Европы не может оставаться в стороне очевидных нарушений обязательств, которые взяла на себя Украина. Я надеюсь, что другие партии нас поддержат", - заявил он.