Сын экс-прокурора, сбивший насмерть трех женщин, проигнорировал суд

Сегодня, 29 февраля, Апелляционный суд Запорожской области вынужден был отменить судебное заседание по делу Дмитрия РУДЯ, сбившего в 2010 году в Днепропетровске на пешеходном переходе насмерть трех женщин, из-за неявки подсудимого.

Как сообщили УНИАН в суде, подсудимый Д.РУДЬ не явился на судебное заседание, а его представитель сообщил, что причина неявки – ухудшение состояние здоровья его подзащитного.

«По словам адвоката Дмитрия ДУБЦОВА, его подзащитный проходил лечение – заболевание двенадцатиперстной кишки, 27 февраля был выписан, но 28 февраля его состояние ухудшилось. Предположительно, вследствие побочных действий», - рассказали в суде, отметив, что в связи с отсутствием подсудимого по данному резонансному делу и было принято решение не проводить заседание сегодня: дать на восстановление состояния здоровья подсудимому 2 недели и провести заседание 14 марта.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года в Днепропетровске джип "Тойота Прадо", которым управлял сын местного райпрокурора Д.РУДЬ, совершил на пешеходном переходе наезд на трех женщин, которые в результате ДТП погибли. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан правоохранителями. В отношении Д.РУДЯ было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек». 2 декабря 2011 года Хортицкий суд Запорожья приговорил Д.РУДЯ к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Прокуратура опротестовала решение районного суда в Апелляционном суде Запорожской области, потребовав для осужденного более строгого наказания.