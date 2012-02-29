ВР нашла замену Каськиву и Лелюку

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами представителя он блока «Наша Украина - Народная самооборона» Евгения ТАЛЫШЕВА и представителя от Партии регионов Бориса БИЛАША.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Е.ТАЛЫШЕВ был признан избранным народным депутатом вместо Владислава КАСЬКИВА, а Б.БИЛАШ – вместо Алексея ЛЕЛЮКА, полномочия которых Верховная Рада досрочно прекратила 23 февраля 2012 года.

Следующим постановлением ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины Б.БИЛАША, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Е.ТАЛЫШЕВ, 1952 года рождения, генеральный директор ООО "Укрдонбасспром", беспартийный, включен в избирательные списки НУ-НС под №83.

Б.БИЛАШ, 1941 года рождения, народный депутат Украины V созыва, проживает в городе Донецке, член Партии регионов, включен в избирательный список ПР под №229.