Янукович-младший стал куратором Кировограда от ПР

Фракция Партии регионов в Верховной Раде назначила народного депутата Виктора ЯНУКОВИЧА куратором Кировограда.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации.

Сегодня В.ЯНУКОВИЧ в новом статусе впервые посетил Кировоград, где встретился с руководством области. В разговоре была затронута тема развития местного аэропорта, который нуждается в достройке взлетно-посадочной полосы. По словам председателя Кировоградской ОГА Сергея ЛАРИНА, для этого необходимо 4-5 млн. грн., к решению вопроса привлечены народные депутаты, которые представляют регион в парламенте.

Также губернатор отметил проблемы выплаты задолженности по зарплате и возвращения трудовых книжек работникам Александрийского буроугольного комплекса, предприятия которого несколько лет назад перешли в частные руки.

«Об этой проблеме я не слышал, а так бы мы ее давно решили», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

С.ЛАРИН также вспомнил о недавнем резонансе вокруг областного перинатального центра. Он подчеркнул, что сегодня в центре находятся 25 женщин, и вскоре на свет появится первый младенец.

В.ЯНУКОВИЧУ презентовали проект «Ветеран-online» в Кировоградском педагогическом университете им. Владимира Винниченко. Этот проект предусматривает создание страниц ветеранов войны в социальных сетях. Активисты будут следить за наполнением страниц, будут поддерживать связь между ветеранами и пр. Депутат отметил уникальность и нужность реализации такого проекта.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой «горячей линии» главы Кировоградской облгосадминистрации, даже поработал оператором, приняв звонок, говорится в сообщении.