Януковича просят исполнить священный долг

Члены Всеукраинского общественного объединения «Союз «Народная память» заявляют о коррупции при распределении средств Государственной комплексной программы по вопросам поиска и увековечения памяти жертв войны и политических репрессий и просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в эту ситуацию.

Об этом говорится в открытом письме к главе государства, текст которого передан УНИАН.

Как отмечается в документе, в Украине в 2000-2004 годах существовала Государственная комплексная программа по вопросам поиска и увековечения памяти жертв войны и политических репрессий (постановление КМУ от 20.12.2000р. №1867), которую В.ЯНУКОВИЧ во время пребывания в должности премьер-министра Украины продлил до 2010 года (постановление КМУ от 17.11.2004 №1523). Выполнением этой программы руководила Государственная межведомственная комиссия по увековечению памяти жертв войны и политических репрессий при КМУ, которую возглавляли то руководители комитета строительства, то министерство ЖКХ. Но неизменно в этой комиссии за распределение финансирования программы с 2000 по 2009 годы руководили ответственный секретарь К. и его помощник М.

«Стиль руководства этих граждан за последние годы знают все, кто имеет отношение к делу сохранения памяти жертв войны и политических репрессий. Это, как правило, финансирование «своих людей», хорошо настроенная система «откатов», фальсификация документов и пр. Мы готовы предоставить все необходимые доказательства этим фактам», - говорится в письме поисковиков.

По данным ВОО «Союз «Народная память», за 10 лет финансирования Государственной программы ни одна из областей Украины не получила ни гривни. Только в Донецкой области несколько лет назад началось регулярное финансирование поискового дела из областного бюджета - благодаря тому, что здесь впервые в Украине областным советом была принята «Программа поиска и благоустройства захоронений жертв войны и политических репрессий в Донецкой области на 2006-2010 годы». Это позволило создать первый в Украине памятный мемориал (г. Красный Лиман), интернациональное кладбище военных узников в городе Донецке и проводить системную работу по увековечению памяти погибших.

Поисковики говорят, что за 20 лет Независимости так и не был принят закон Украины, который бы регулировал весь комплекс проводимых в стране поисковых работ. По мнению авторов письма, причина только в одном – он не был нужен прежнему руководству Государственной межведомственной комиссии, потому что мешал «вручную», по собственному усмотрению распределять бюджетные средства.

В прошлом году поисковые организации объединились во Всеукраинское общественное объединение и предложили свою Программу по увековечению памяти жертв войны и политических репрессий, составленную на основе предложений поисковых организаций из всех областей Украины. По инициативе Союза «Народная память» при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ была создана рабочая группа, которая предложила обновить состав Государственной межведомственной комиссии и ввести в ее состав профессионалов из общественных организаций. На должность ответственного секретаря предложена кандидатура председателя правления «Союза «Народная Память» Ярослава ЖИЛКИНА, который является компетентным специалистом и действительным лидером поискового движения Украины.

Как отмечается в открытом письме, министерством был подготовлен проект постановления КМУ, который прошел согласование во всех инстанциях, включая Министерство социальной политики и Министерство юстиции Украины. Однако сегодня принятие постановления КМУ опять тормозится в министерстве социальной политики и ожидает своего согласования. По информации поисковиков, причина в том, что бывшие сотрудники Государственной межведомственной комиссии, дезинформируя руководство, пытаются подчинить этот орган Государственной службе инвалидов, создав при ней новую структуру, которую должен возглавить все тот же господин М.

В ВОО «Союз «Народные память» отмечают, что «Минсоцполитики и Государственная служба инвалидов, которые должны заниматься защитой и повышением стандартов живых людей, стремятся заниматься не присущей им работой по увековечению памяти погибших, препятствуя работе Государственной межведомственной комиссии при КМУ. Это «перетягивание каната» уже привело к срыву графика работ поисковых организаций Украины, а также тем, кто ведет свою деятельность в нашей стране от имени международных организаций. На данный момент поисковыми организациями не получено ни одного разрешения на проведение полевых поисковых работ в новом сезоне, который вскоре должен начаться. Их должна выдавать Государственная межведомственная комиссия, которая на сегодняшний день не действует».

«Мы считаем, что устроенные отдельными должностными лицами бюрократические карусели и «танцы на костях» не только противоречат курсу на достойное почтение памяти погибших, который Вы объявили, но и идут вопреки моральным человеческим нормам и человеческому достоинству. Просим Вас, глубокоуважаемый господин Президент, помочь общественному поисковому движению Украины выполнить свой священный долг перед воинами, которые погибли за свободу нашей страны», - говорится в письме поисковиков.