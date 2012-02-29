Суд дал Костусеву 5 дней на размышления

Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Одесской области, который обязал городского председателя Одессы Алексея КОСТУСЕВА рассмотреть представленные партией «Фронт змін» документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города.

Об этом сообщил УНИАН лидер фракции «Фронт змін» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО.

«Суд предоставил КОСТУСЕВУ 5 дней для принятия решения, - уточнил он. – Он должен либо принять решение о регистрации инициативных групп и через 3 дня выдать им удостоверения, либо мотивированно отказать».

«Хотя аргументы для «мотивированнного отказа» отсутствуют, раз в течение минувшего полугодия юристы горсовета не выдвинули их для отказа в регистрации», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2011 года мэр Одессы А.КОСТУСЕВ отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий городского председателя. Причиной отказа, указывалось в документе, является то, что инициаторы референдума уведомили мэра о проведении общегородского собрания одесситов не за 10, а за 8 дней – 15 сентября.

Областная организация партии "Фронт змін" провела новое собрание горожан и повторно обратилась 11 ноября 2011 года к А.КОСТУСЕВУ с просьбой о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Однако мэр города не отреагировал в установленные сроки на обращение организации о проведении референдума по его отставке.

30 ноября Окружной админсуд Одесской области обязал А.КОСТУСЕВА рассмотреть документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города, решение которого было обжаловано юристами мэрии в Апелляционном административном суде.