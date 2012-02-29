В НУ считают, что обязаны сделать вклад в «свержение режима Януковича»

Во львовской областной организации партии «Наша Украина» призывают оппозицию к объединению на парламентских выборах во имя победы над «режимом ЯНУКОВИЧА».

Об этом говорится в заявлении областной организации, переданном агентству УНИАН.

Авторы заявления называют два года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА двумя годами упадка Украины.

«Обещанное правительством АЗАРОВА «улучшение жизни уже сегодня» ощутили лишь пропрезидентские миллиардеры. А как же улучшилась жизнь рядовых украинцев? Сокращение пенсий и социальных выплат, нереальны условия для малого и среднего бизнеса, захват прибыльных предприятий – все это привело к полному обнищанию населения. Несмотря на позорные условия для экономического выживания, украинский народ притесняют еще и в гуманитарной сфере. Деятельность министра ТАБАЧНИКА направлена на полное уничтожение нашей самоидентификации. Потому что как иначе назвать ограничение использования украинского языка в государственных учреждениях и заведениях образования, фальсификацию истории Украины и сокращение часов ее преподавания в средних школах?», - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что «режим ЯНУКОВИЧА» привел к полному провалу Украины и во внешней политике. По мнению авторов заявления, преследование и заключение политиков оппозиционного лагеря обусловили изоляцию государства от Европы. Даже конкретные требования европейских депутатов остаются вне поля зрения действующей власти, следовательно членство Украины в Европейском Союзе отошло в небытие. Отношения с Россией также испорчены. Несмотря на подписание невыгодных для Украины Харьковских соглашений, взаимоотношения с Российской Федерацией перешли в режим холодной войны.

В партии считают неслучайными кадровые ротации в силовых структурах. «Следовательно Президент заботится не о безопасности государства, а о собственных амбициях. Коррупция в судебной ветви власти, игнорирование законодательных инициатив оппозиции и олигархическое управление государством с каждым днем приближает упадок Украины во всех сферах жизнедеятельности. Таким образом, в Украине устанавливается диктаторский режим», – отмечается в заявлении.

«Нашеукраинцы» называют угрожающими и тенденции в социально-экономической и общественно-политической жизни Львовской области. «Недопустимы игнорирование коррупционных деяний и давление на независимые СМИ со стороны региональной исполнительной власти. Такая ситуация требует немедленного реагирования», - говорится в заявлении.

В партии призывают не забывать и о нынешних парламентских выборах. Авторы заявления убеждены, что «Наша Украина» обязана сделать свой вклад «в свержение диктаторского режима ЯНУКОВИЧА». «Осознавая свою ответственность за будущее Украины, поддерживаем поход всех патриотических сил единой колонной и согласование оппозиционных кандидатов на всех мажоритарных округах. Убежден, что победу на выборах 2012 года может обеспечить лишь совместная позиция всего оппозиционного лагеря, то есть единый список от оппозиции и один согласованный и поддержанный местной общиной кандидат на мажоритарном округе», - говорится в заявлении.