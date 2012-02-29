Тигипко объяснил, почему задерживается слияние ПР и СУ

Съезд партии «Сильная Украина» по поводу объединения с Партией регионов состоится в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Кабинете министров председатель партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Будет. Мы готовимся. И я думаю, что в течение марта съезд состоится», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что вопрос объединения «Сильной Украины» с Партией регионов не снят, а задержка в проведении объединительного съезда объясняется подготовкой «Сильной Украины» к этому съезду. «Готовимся, ведем переговоры», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2011 года съезд партии «Сильная Украина» решил провести дополнительные консультации по поводу вероятного объединения с Партией регионов.

В декабре С.ТИГИПКО заявлял, что вопрос об объединении партии «Сильная Украина» с Партией регионов окончательно будет решен в конце января.