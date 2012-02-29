В Украину приедет Рауль Кастро

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль КАСТРО осуществит в этом году визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на встрече Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Марино МУРИЛЬО сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине ожидают этот визит. «По моему убеждению, этот визит станет важным мероприятием для углубления дружественных отношений между нашими странами», - сказал он и отметил, что ему приятно вспоминать свой визит на Кубу и встречу с Раулем и Фиделем КАСТРО.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что после его визита он с удовлетворением отмечает активизацию двусторонних отношений. «Я убежден, что наши отношения вышли на новый качественный уровень», - сказал он, отметив, что был достигнут ряд очень важных договоренностей, реализация которых находится на его личном контроле.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он рассчитывает на то, что правительства двух стран обеспечат эффективное выполнение этих договоренностей.