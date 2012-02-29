На Кавказе зреет военный конфликт?

Министерство иностранных дел Ирана вызывало во вторник посла Азербайджана в Тегеране Джаваншира Ахундова. Об этом сообщают государственные СМИ Ирана.

Тегеран хочет разъяснений по поводу соглашения между Израилем и Азербайджаном, которое предусматривает поставку оружия на сумму около 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Израиль продаст беспилотные самолеты, зенитные ракеты и системы противоракетной обороны.

Посол Джаваншир Ахундов подтвердил покупку оружия и отметил, что Азербайджан нуждается в нем, чтобы «освободить оккупированные земли». Дипломат прозрачно намекает на Нагорный Карабах, где руководят проармянские политические лидеры.

Радио "Свобода"