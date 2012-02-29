Как Киреев попал в Печерский суд

Представитель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Елена ТИТОВА заверяет, что перевод судьи Родиона КИРЕЕВА из Березанского районного суда Киевской области в Печерский районный суд Киева был осуществлен в соответствии с законом.

Об этом она заявила в интервью газете "Коммерсант Украина" (№33 от 29 февраля), комментируя вчерашнее решение ВАСУ по иску народного депутата Юрия ОДЕРЧЕНКО, который просил суд дать оценку законности назначения Р.КИРЕЕВА в Печерский райсуд.

Е.ТИТОВА пояснила, что конкурс не проводился, поскольку других желающих занять данную должность на тот момент не было.

На вопрос о том, как Р.КИРЕЕВ узнал о вакансии в Киеве, Е.ТИТОВА ответила: "Он обратился с заявлением, в котором спросил, есть ли вакансии в Печерском суде". При этом Е.Титова Назвала причину, по которой Р.КИРЕЕВ не сдавал квалификационный экзамен. По ее словам, положением о порядке перевода судьи в рамках пятилетнего срока установлено, что квалификационный экзамен осуществляется путем проведения собеседования с кандидатом.

В свою очередь, издание отмечает, ссылаясь на копию заявления Р.КИРЕЕВА на имя главы государства, что последний просил Президента Виктора ЯНУКОВИЧА перевести его на должность судьи Печерского райсуда "в связи с изменением семейных обстоятельств (необходимостью ухода за больной матерью)". 20 апреля а просьба была удовлетворена.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Высший административный суд Украины отклонил иск народного депутата от "БЮТ-Батькивщины" Ю.ОДАРЧЕНКО к Президенту и Высшей квалификационной комиссии судей относительно незаконности назначения Р.КИРЕЕВА на должность судьи Печерского райсуда Киева.