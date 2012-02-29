Президенту на подпись отправили несогласованный закон?

Глава Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий" (№5164).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев, из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины официально предложил главе парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении. Соответствующее письмо от имени главы комитета Владимира МАКЕЕНКО (фракция Партии регионов) было отправлено спикеру парламента в октябре 2011 г.

За переголосование также неоднократно выступала первый заместитель главы

профильного Комитета ВР по свободе слова и информации Елена БОНДАРЕНКО

(фракция Партии регионов). Аналогичный вариант решения проблемы предлагало

и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Как отмечает сайт ТСН, депутаты уверены: текст закона, подписанный В.ЛИТВИНЫМ, содержит запреты, которые не были поддержаны депутатами. В частности, запрет размещать информацию о табачных изделиях в лицензированных точках продажи.

Отмечается, что во время голосования депутаты не поддержали полный запрет на распространение информации о сигаретах. «Увы, это не стопроцентный запрет всех форм рекламы табака. Во время голосования не хватило голосов, чтобы запретить рекламу сигарет в пунктах их продажи», - заявила после принятия закона глава департамента адвокатирования Коалиции общественных организаций и инициатив "За свободную от табачного дыма Украину" Анна ГОПКО.

Ранее против такого запрета выступали в том числе представители малого бизнеса, которые заявляли, что данный запрет не уменьшит курение, но ударит по частным предпринимателям. Также, по их мнению, данный запрет нарушит права потребителя на информацию и поможет контрабандистам сигарет из соседних стран в Украину.

Напомним, 9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.ЛИТВИН отложил подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» до устранения несогласованностей в тексте документа.