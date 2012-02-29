Турчинов признался, что «Батькивщина» в сложном экономическом положении

Партия "Батькивщина" находится в достаточно сложном экономическом положении.

Об этом сообщил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире телеканала ТВi.

"Я не поверю, что сегодня у настоящей оппозиции могут быть лишние деньги", - заявил он.

"В первую очередь действующая власть, полностью контролируя силовые структуры, создав монополию силовую, сказывается на экономических источниках поддержки оппозиции", - отметил политик.

Первый замглавы партии уточнил, что в этом направлении работает СБУ и Генпрокуратура.

"Безусловно, мы находимся в достаточно сложном экономическом положении", - отметил Турчинов, добавив, что "тем больше поддержки у людей".

Украинская правда