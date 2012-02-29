Турчинов признался, что «Батькивщина» в сложном экономическом положении
08:59, 29 февраля 2012Политика
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Тем больше поддержки от людей?
Партия "Батькивщина" находится в достаточно сложном экономическом положении.
Об этом сообщил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире телеканала ТВi.
"Я не поверю, что сегодня у настоящей оппозиции могут быть лишние деньги", - заявил он.
"В первую очередь действующая власть, полностью контролируя силовые структуры, создав монополию силовую, сказывается на экономических источниках поддержки оппозиции", - отметил политик.
Первый замглавы партии уточнил, что в этом направлении работает СБУ и Генпрокуратура.
"Безусловно, мы находимся в достаточно сложном экономическом положении", - отметил Турчинов, добавив, что "тем больше поддержки у людей".
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