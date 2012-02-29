Польский эксперт считает маловероятным освобождение Тимошенко

Последние кадровые перестановки в украинском правительстве подтверждают сохранение основной "правящей группы", и могут свидетельствовать о желании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продемонстрировать готовность к переменам.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он назвал последние кадровые изменения "типичной игрой должностями", обратив внимание на то, что ни один уволенный чиновник не остался без работы: "Что интересно, главные актеры не были полностью выброшены, все остались в игре. Это показывает, что это, однако, группа", - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он также не исключил, что кадровые перестановки связаны с подготовкой к запланированным на осень парламентским выборам: "Может, это жест в сторону общества, чтобы показать, что мы видим проблемы и хотим их решать", - отметил польский эксперт.

Однако, по словам Г.ГРОМАДСКОГО, после выборов отношение западных стран к Президенту Украины может ухудшиться.

Эксперт считает маловероятным освобождение из колонии экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее участие в выборах, а также он пессимистически оценил возможность проведения честной кампании и подсчета голосов.

"После парламентских выборов ситуация ЯНУКОВИЧА, условно, может идти в сторону "позднего КУЧМЫ": все большей изоляции Украины, нежелания западных лидеров встречаться с ним, но эта ситуация будет далека от той, в которой находится ЛУКАШЕНКО", - считает эксперт.