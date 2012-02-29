Донецкий коммунист о Партии регионов, тушках и националистах

Коммунисты уже давно фактически не входят в парламентское большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО:

«Я хотел бы, чтобы вы прекрасно понимали ситуацию: мы уже давно не в коалиции», - сказал он.

При этом Н.КРАВЧЕНКО добавил: «Коалиции как таковой нет! Мы ни в каком большинстве, мы уже 8 месяцев голосуем исключительно, да и постоянно так голосуем, исходя из своих идеологических воззрений. У нас нет договоренностей по совместному голосованию (с Партией регионов)».

По словам народного депутата, «чтобы нейтрализовать свою зависимость от коммунистов, они (члены фракции Партии регионов) отобрали «тушек» так называемых, и теперь у них 232 голоса стабильно есть».

Н.КРАВЧЕНКО заявил, что Компартия находится сейчас в состоянии борьбы с Партией регионов. «Ни о какой коалиции речь не идет. Основным нашим политическим конкурентом, основная борьба у нас идет между Партией регионов и Компартией. Никогда мы этого не скрывали, никогда не прятались», - утверждает депутат.

По его словам, коммунистов сегодня «сдерживает один фактор» от официального разрыва с Партией регионов – это опасение, что «регионалы» тогда создадут парламентскую коалицию с представителями националистических партий.

«Я вам публично говорю: если мы объявим громко (о разрыве с ПР), то не исключена такая возможность, что Партия регионов в этих условиях, когда она теряет рейтинг, она пойдет на сговор с националистами, пытаясь получить голоса избирателей на Западе Украины. Они вполне могут заключить соглашение между собой о вхождении в большинство, и на этом основании попытаются перетянуть голоса избирателей в свою пользу», - заключил Н.КРАВЧЕНКО.