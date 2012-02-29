Евродепутат надеется на встречу с Тимошенко

Председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества «ЕС-Украина» Павел КОВАЛЬ надеется на то, что украинская власть все же даст согласие на его встречу с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше, заметив, что впервые обратился к украинской власти с такой просьбой "несколько месяцев назад".

"Я стараюсь получить такое согласие каждый раз, когда нахожусь в Украине, планирую в дальнейшем так делать, и не вижу никакой причины, чтобы его не получить", - сказал евродепутат.

По словам П.КОВАЛЯ, он не участвует во внутриукраинских политических спорах, и всегда знакомится не только с позицией сторонников бывшего премьера, но и ее противников.

"Это (разрешение посетить Ю.ТИМОШЕНКО) хорошо бы свидетельствовало об украинском правосудии, потому что, в конечном счете, во всем мире в тюрьмах можно посещать знакомых", - сказал П.КОВАЛЬ, заметив, что давно лично знает экс-главу украинского правительства.

П.КОВАЛЬ напомнил, что христианская традиция определяет посещение заключенных проявлением милосердия, отметив, что Украина является христианским государством.