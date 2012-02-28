Гузар, Дзюба, Попович и Сверстюк дадут пресс-конференцию в УНИАН

В четверг, 1 марта, на пресс-конференции в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) инициативная группа «Первое декабря» представит тему, цель и задачи Национального круглого стола.

Участники пресс-конференции: кардинал Любомир ГУЗАР, Иван ДЗЮБА, Мирослав ПОПОВИЧ, Евгений СВЕРСТЮК.

Национальный круглый стол - это один из первых шагов по формированию новой повестки дня страны, инициированной группой «Первое декабря». Предусматривается, что в нем примут участие знаковые фигуры из разных общественных сфер, чтобы совместно искать ответы на вызовы современности и формулировать практические общественные задания.

«Национальный круглый стол должен стать новым общественным институтом выражения суверенной воли гражданского общества», - убеждены участники инициативы.

Начало пресс-конференции - в 12.30.

Контактный тел.: +380 63 628-68-69, Ярина ЯСИНЕВИЧ.

Напомним, что созданная в 20-ю годовщину референдума инициативная группа «Первое декабря» ставит цель добиться установления в стране новых правил игры. В нее вошли главные представители национальной интеллигенции: Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Семен ГЛУЗМАН, Владимир ГОРБУЛИН, кардинал Любомир ГУЗАР, И.ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, М.ПОПОВИЧ, Е.СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТОВСКИЙ, Игорь ЮХНОВСКИЙ.