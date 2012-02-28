Кабмин увеличил штат на 17 человек и просит на них деньги у Минфина

Кабинет министров увеличил предельную численность работников своего секретариата на 17 человек - с 607 до 624.

Текст соответствующего распоряжения от 27 февраля № 143 размещен на Правительственном портале.

В постановление правительства от 11 апреля 2011 года № 381 “Вопросы Секретариата Кабинета министров Украины” внесены изменения относительно численности Секретариата Кабмина.

Министерству финансов при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год поручено предусмотреть увеличение ассигнований на содержание работников Секретариата Кабинета министров исходя из утвержденной предельной численности.

Ранее Кабмин несколько раз увеличивал численность работников своего секретариата.