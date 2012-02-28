Кабмин увеличил штат на 17 человек и просит на них деньги у Минфина
19:29, 28 февраля 2012Политика
867 0
Текст - на Правительственном портале
Кабинет министров увеличил предельную численность работников своего секретариата на 17 человек - с 607 до 624.
Текст соответствующего распоряжения от 27 февраля № 143 размещен на Правительственном портале.
В постановление правительства от 11 апреля 2011 года № 381 “Вопросы Секретариата Кабинета министров Украины” внесены изменения относительно численности Секретариата Кабмина.
Министерству финансов при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год поручено предусмотреть увеличение ассигнований на содержание работников Секретариата Кабинета министров исходя из утвержденной предельной численности.
Ранее Кабмин несколько раз увеличивал численность работников своего секретариата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter