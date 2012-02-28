Директор Залесья напал на журналистов, так как те «снимали без разрешения»?

Заместитель директора государственной резиденции «Залесье» обратился в милицию с заявлением о том, что журналисты телеканала ТВі без разрешения проводили съемки в административном здании на территории резиденции.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

«Сегодня в дежурной части Броварского РО ГУ МВД Украины в Киевской области было зарегистрировано заявление заместителя директора «Резиденция «Залесье», где речь шла о том, что два человека, несмотря на запрет со стороны охранников, прошли в админздание и начали проводить там видеосъемку», - говорится в сообщении.

Сейчас на место события выехала следственно-оперативная группа, которая детально выясняет все обстоятельства события. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы телеканала ТВі, журналисты Дмитрий ГНАП и оператор Кирилл ШАПАРЬ сегодня пытались взять комментарий у директора резиденции «Залесье» Виктора КАМИНЕЦКОГО. Съемочную группу интересовало, почему не выполняется Указ Президента Украины №1049 от 11 декабря 2009 года. Согласно настоящего документа, на территории «Залесья» вместо закрытой президентской базы отдыха должен быть создан национальный парк, открытый для всех граждан.

Как отмечают в ТВі, «указанные вопросы почему-то возмутили директора государственной резиденции и господин КАМИНЕЦКИЙ набросился на журналиста и оператора, пытаясь выхватить камеру. Из-за этого произошло физическое столкновение, вследствие которого были повреждены камера и микрофон съемочной группы. В конечном итоге, не извиняясь, директор резиденции оставил место события».