Тимошенко заявляет, что не хочет никакой «милости» от Януковича

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не ждет от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помилования, и не намерена обращаться к нему с соответствующей просьбой.

Об этом идет речь в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, обнародованном на ее персональном сайте.

"В своем недавнем телевизионном интервью Виктор ЯНУКОВИЧ дал понять, что готов меня "помиловать", если я об этом попрошу и тем самым признаю свою вину. Это циничное предложение – категорически неприемлемо. Я не совершила никакого преступления, а дела против меня от "а" до "я" сфальсифицированы по прямому приказу ЯНУКОВИЧА", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер в очередной раз подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ никогда не дождется от нее никакой просьбы. "Так же и я не жду и не хочу от него никакой "милости". Невзирая на издевательства и преследования, ЯНУКОВИЧУ не удастся меня сломать. Я посвятила свою жизнь борьбе за свободу и независимость демократической Украины, и с этого пути никогда не сверну", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Также Ю.ТИМОШЕНКО привлекается к ответственности в рамках уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».