В пятницу, 2 марта, в Киеве, в Украинском доме, по инициативе общественных правозащитных организаций состоится «Первый Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг».

Четверть украинцев имеют кредитные и депозитные отношения с банками. Кто рискует больше: банк или клиент?

Кредитные союзы держат в зависимости полтора миллиона граждан Украины.

Длинные руки коллекторов: где граница законности и морали?

Существует ли финансовая справедливость?

Для Украины создание системы защиты прав потребителей финансовых услуг – это вопрос экономической безопасности государства.

Целью съезда является содействие созданию единой государственной политики и системы защиты прав потребителей финансовых услуг, а также установление конструктивного диалога между органами государственной власти и общественными организациями Украины, усилия которых направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг.

В работе съезда примут участие представители более 40 общественных организаций, которые объединяют около 300 000 лиц. Делегаты будут представлять все области Украины, Автономную Республику Крым и город Киев.

Среди приглашенных – народные депутаты, председатель НБУ, министр финансов Украины, председатель КГГА, руководители Нацфинуслуг и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также представители рынков финансовых услуг и тому подобное.

Начало съезда – в 11.00.

Формат съезда – однодневный, во время проведения которого состоится выход к прессе.

Для аккредитации представителей прессы и получения более детальной информации о съезде свяжитесь с оргкомитетом:

+38 (044) 255-32-46

(067) 166-65-66 (Алла)

или отправляйте запрос: mishenko.ab@gmail.com