Тягнибок призывает однопартийцев не ходить в одиночку

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет о начале в Украине политических репрессий и преследований представителей «Свободы» и призывает однопартийцев «не ходить в одиночку, остерегаясь провокаций».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня во время выступления на сессии Львовского областного совета.

«Я хочу привести вам несколько примеров, что сейчас произошло в Житомирской, Полтавской, в Киевской области и чего следует ожидать нам во Львовской области. В Полтавской области по статье, по которой была осуждена ТИМОШЕНКО, несколько дней назад осужден сельский председатель села Ковалевка Юрий БУБЛИК, представитель ВО "Свобода". Он был осужден за преступление, которое совершил его предшественник. Абсолютно сфабрикованное уголовное дело. Сделано все для того, чтобы три года получил самый рейтинговый кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по Полтавскому району. В Киевской области проходят сейчас выборы городского председателя Обухова. Вдумайтесь, какой абсурд делается там, в Киеве. Зарегистрирован кандидат от ВО "Свобода" - абсолютно рейтинговый кандидат, который имеет все шансы победить. По соответствующим указаниям власти, которую представляет Партия регионов, суду подается обращение якобы об отсутствии документов на зарегистрированного уже кандидата. Оказывается, «регионалы» похитили папку с документами, и суд принял решение снять кандидата с регистрации, несмотря на то, что этот кандидат уже был зарегистрирован. Вдумайтесь, "Свобода" подает предложение провести массовые акции протеста, а местный суд запрещает на две недели местной организации проводить акции "в связи со сведениями о суровых погодных условиях". В Житомире проходят выборы, а комиссия не регистрирует 40 наблюдателей от ВО "Свобода", - отметил О.ТЯГНИБОК.

По его словам, сегодня депутаты от ВО "Свобода" подвергаются политическим преследованиям.

«Есть группа во Львове из 76 человек, которая работает по всем оппозиционерам. Известен список уже всех оппозиционеров, которые имеют хоть минимальное отношение к бизнесу, к каким-то благотворительным фондам, коммерческим структурам. Осуществляются проверки их детей, их родственников, прослушиваются телефоны, ведется внешнее наблюдение за депутатами. Я также хочу предупредить всех депутатов-оппозиционеров, особенно от ВО "Свобода": против вас будут совершать провокации, вам будут подбрасывать деньги и наркотики, как было в кагэбэшные времена. Одних дискредитируют, других посадят, будут пытаться перессорить. Разговаривайте в кабинете только в присутствии кого-то другого. Не ходите в одиночку, предупредите детей, родителей, что за ними тоже следят и против них тоже будут совершать провокации», - заявил лидер ВО «Свобода».