Кириленко о Луценко, Януковиче и апофеозе

Приговор экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО стал печальным апофеозом двухлетнего пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА в президентской должности.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По убеждению депутата, «абсолютно бессмысленный процесс над Ю.ЛУЦЕНКО и еще более бессмысленный приговор стали очередным доказательством того, что власть превратила судебную систему в репрессивную машину для борьбы с неугодными».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что сегодня в Украине «убийц выпускают на свободу, а оппозиционных политиков по сфабрикованным и бессмысленным обвинениям бросают за решетку».

«Несмотря на заявления десятков свидетелей о невиновности ЛУЦЕНКО, жесткую реакцию демократических стран, суд на глазах всей страны и дипломатов вынес бессмысленный приговор, не имеющий ничего общего с верховенством права и законом», - сказал политик.

Лидер партии «За Украину!» также выразил убеждение, что Европейский суд по правам человека признает Ю.ЛУЦЕНКО невиновным.