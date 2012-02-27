Суд завершил зачитывание приговора Луценко по всем эпизодам

Во время перерыва в судебном заседании, где оглашается приговор Юрию ЛУЦЕНКО, поддержать экс-министра внутренних дел пришел лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, председательствующий в судебном процессе по делу Ю.ЛУЦЕНКО Сергей ВОВК в 13.35 объявил получасовой перерыв.

Суд завершил зачитывание приговора по всем эпизодам обвинения.

После перерыва суд продолжит оглашать приговор - осталась резолютивная часть, в которой содержится приговор.

Судьи удалились в совещательную комнату.