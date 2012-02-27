Суд завершил зачитывание приговора Луценко по всем эпизодам
14:35, 27 февраля 2012Политика
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Судьи удалились в совещательную комнату
Во время перерыва в судебном заседании, где оглашается приговор Юрию ЛУЦЕНКО, поддержать экс-министра внутренних дел пришел лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО.
Как сообщал УНИАН, председательствующий в судебном процессе по делу Ю.ЛУЦЕНКО Сергей ВОВК в 13.35 объявил получасовой перерыв.
Суд завершил зачитывание приговора по всем эпизодам обвинения.
После перерыва суд продолжит оглашать приговор - осталась резолютивная часть, в которой содержится приговор.
Судьи удалились в совещательную комнату.
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