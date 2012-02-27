Луценко прочитали первый эпизод

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН прогнозирует, что приговор его подзащитному будет окончательно оглашен примерно через 2-3 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По его словам, в настоящее время суд закончил оглашение первого эпизода общего обвинения, то есть относительно незаконного трудоустройства в МВД водителя Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

В целом экс-министру инкриминируют совершение преступления по четырем эпизодам – незаконное трудоустройство водителя, незаконное предоставление ему жилья, незаконное начисление ему пенсии и незаконное, вопреки постановлению Кабинета министров, празднование Дня милиции в 2008-2009 годах.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривал дело Ю.ЛУЦЕНКО.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.