Попов сказал, что будет придерживаться поста

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов принял участие в праздновании Масленицы в столице. Как сообщает прес-служба КГГА, 26 февраля он побывал на праздничном действе в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, что в с. Пирогово, и посетил «Голосеевскую масленицу» в парке имени Максима Рыльского.

«В последний день Масленицы, который еще называют Прощенным воскресеньем, по народной традиции мы просим прощения друг у друга, чтобы смиренно войти в пост. Начало весны – это период возрождения в природе, поэтому не удивительно, что наши предки именно в эти дни отказывали себе в еде и развлечениях, чтобы очистить и душу, и тело. Хорошо, что таких светлых традиций киевляне придерживаются и сегодня. Убежден, мы должны сохранить их для наших потомков», – сказал Александр Попов.

Председатель КГГА признался журналистам, что уже традиционно ежегодно придерживается поста и сам.

Напомним, что вчера, 26 февраля, во всех районах города праздновали Масленицу. В парках и на площадях столицы состоялись праздничные народные гуляния и концерты с участием народных коллективов.