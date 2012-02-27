Кличко придумал, как защищать результаты выборов

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО предлагает оппозиционным партиям уже сейчас создать специальный координационный центр по защите результатов парламентских выборов. Свою инициативу он высказал во время встречи с лидерами оппозиционных партий, в частности, «Батькивщина», «Фронт Змін» и других, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

В.КЛИЧКО уверен, что оппозиция одержит убедительную победу на парламентских выборах в октябре 2012 года, но результаты выборов нужно будет защищать вместе, чтобы не дать партии власти шанса украсть ни одного голоса, исказить ни одного бюллетеня.

Лидер «УДАРа» предложил представителям демократических сил уже сейчас сосредоточить свои усилия на защите свободного волеизъявления граждан во время выборов. В частности, он внес предложение по созданию объединенного центра по защите результатов выборов, а также предложил конкретные организационные и кадровые решения. По словам В.КЛИЧКО, сформировать состав этого координационного органа нужно уже в марте. Возглавить его должен человек, который имеет опыт защиты результатов волеизъявления граждан и борьбы с фальсификациями. В.КЛИЧКО предложил коллегам по оппозиции конкретную кандидатуру руководителя центра защиты результатов волеизъявления, и ожидает реакции на свою инициативу со стороны руководства оппозиционных партий, в частности, Александра ТУРЧИНОВА, Арсения ЯЦЕНЮКА и других.

«Уже сегодня понятно, что нам придется отстаивать волеизъявление наших избирателей. Поэтому мы должны предварительно продумать серьезные механизмы защиты. Мы вышли к партнерам по оппозиции с конкретной инициативой и кадровым предложением, и ожидаем на протяжении ближайших дней их ответа. Убежден, он будет позитивным», – отметил В.КЛИЧКО.