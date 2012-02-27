Сайт «Народной самообороны» не доступен

Сайт гражданского движения «Народная самооборона», который планировал сегодня осуществлять прямую трансляцию из заседания Печерского районного суда Киева и оглашения приговора лидеру НС, экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, не доступен для пользователей Интернета.

Как передает корреспондент УНИАН, также отсутствует трансляция из Печерского райсуда, которую анонсировали в своем эфире два украинских телеканала – «5 канал» и ТВi.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Печерский райсуд начал оглашать приговор Ю.ЛУЦЕНКО, которому, по данным Генпрокуратуры, инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.