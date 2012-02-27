Янукович рассказал, когда будут достижения

резидент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает стабильность в стране залогом ее успешного развития.

Об этом Глава государства заявил в интервью для программы «Подробности недели», показанном в воскресенье.

«Когда мы говорим о достижениях, мы должны понимать - они будут только тогда, когда будет объединенная, стабильная внутренняя политика», - отметил Президент.

Он подчеркнул: «Это тот факт, который должны осознавать политики, если будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране».

«Они (политики) должны понимать, что они не власти или Президенту будут препятствовать, а они будут препятствовать, прежде всего, простым людям», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.