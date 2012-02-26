Немецкий министр предложил Греции самой выйти из еврозоны

Глава МВД Германии Ханс-Петер Фридрих в интервью немецким СМИ призвал к выходу Греции из еврозоны. Впервые подобное заявление делает член немецкого правительства.



В беседе с журналистами министр, представляющий партию "Христианско-социальный союз" (ХСС), высказал мнение, что "шансы Греции на возрождение, безусловно, окажутся выше, если она покинет валютный блок, чем если останется в нем".



Х.-П.Фридрих уточнил, что не считает правильным "выбросить" Грецию из еврозоны, однако при условии разумной мотивации Греция сама может покинуть валютный союз.



Как отмечает Reuters, Х.-П.Фридрих стал первым министром в правительстве канцлера Ангелы Меркель, который открыто заговорил о выходе Греции из еврозоны. Сама А.Меркель неоднократно выступала против такого сценария. Однако глава ХСС Хорст Зеехофер, не являющийся федеральным министром, не раз заявлял, что Греция должна покинуть еврозону, если она не способна или не хочет проводить необходимые экономические реформы.



По мнению ряда экономистов, среди которых профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, наиболее быстрый и наименее болезненный способ для Греции вывести экономику из структурного кризиса - покинуть еврозону и девальвировать новую национальную валюту. Это позволит поднять конкурентоспособность греческих товаров на международном рынке и при этом избежать тотальной безработицы в стране.



Ранее на этой неделе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Еврогруппа утвердила вторую программу финансовой помощи Греции объемом 130 млрд евро сверх действующей программы на 110 млрд евро. Министры подтвердили готовность стран-членов еврозоны при участии Международного валютного фонда (МВФ) предоставить Греции новое финансирование в объеме до 130 млрд евро до 2014 года.



Новые кредиты вкупе с обменом гособлигаций Греции, принадлежащих частному сектору, призваны помочь стране сократить государственный долг до 120,5% от ВВП к 2020 г.

