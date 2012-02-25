"Наша Украина" против создания "параллельных оппозиций"

В «Нашей Украине» убеждены, что их политическая сила должна стать проводником для национально-демократических партий.

Об этом шла речь во время совещания лидера политической партии «Наша Украина» Виктора ЮЩЕНКО с руководителями областных организаций партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки партии к парламентским выборам и консолидации демократических патриотических сил.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «Наша Украина» должна активно участвовать в выборах 2012 года, имея уникальный идеологический и человеческий потенциал.

Участники совещания поддержали необходимость укрепления единства демократической оппозиции, усиления координации действий на региональном уровне и формирования единого фронта объединенной оппозиции на выборах в Верховную Раду Украины.

Партийные активисты, которые представляли разные регионы государства, выразили уверенность, что «Наша Украина» должна выступить в роли проводника для национально-демократических партий таких, как УНП, КУН, УП «Собор», общественных организаций, и помочь им на пути к объединенной оппозиции, которая концентрируется в Комитете сопротивления диктатуре, а также представлению единого избирательного списка от оппозиции. Было подчеркнуто, что «Наша Украина» должна решительно предотвратить попытки создать оппозицию, параллельную существующему КСД.

«Главными задачами партии на данный момент определено создание избирательных штабов и консультации с политическими партнерами по объединенной оппозиции по поводу общей политической платформы и координации действий по борьбе с режимом ЯНУКОВИЧА», - отметили в пресс-службе.