Оппозиция готовится «выгрызать» результаты выборов у регионалов

Заместитель председателя партии «Фронт Змін» Андрей ПЫШНЫЙ считает, что оппозиции придется отстаивать результаты парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе, организованном Институтом Горшенина.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что оппозиции нужны не только десятки миллионов сторонников, которые проголосуют за нее, но и миллионы тех, кто будет отстаивать результаты выборов.

«Мы четко понимаем, как будет происходить процесс выборов: по сценарию Партии регионов, результат придется отвоевывать», - сказал А.ПЫШНЫЙ.

Он отметил, что это доказали и избирательные кампании, которые недавно проходили в некоторых регионах Украины. По его словам, там, где оппозиция выдвигала согласованного кандидата и отстаивала результаты, представители оппозиции одержали победу.

«Результаты придется выгрызать. Не отдадут они власть», - повторил А.ПЫШНЫЙ, добавив, что власть умышленно увеличила финансирование правоохранительных органов, поскольку готовится к фальсификациям.

Он спрогнозировал, что сама кампания будет очень жесткой и будет проходить на фоне очень высоких протестных настроений украинцев. По его данным, сегодня 55% украинцев готовы выйти на протест, то есть это каждый второй гражданин страны.

По словам А.ПЫШНОГО, такого показателя не было в стране даже во время гиперинфляции 90-х годов, а также накануне Помаранчевой революции.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что нынешняя власть понимает, что единственная возможность удержаться при власти – это применить жесткий админресурс во время выборов. Он подчеркнул, что поэтому оппозиция должна совместно действовать и, если будет нужна большая консолидация, «Фронт Змін» готов вести такие переговоры.

В то же время народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, который присутствовал на круглом столе, выразил мнение, что оппозиция рассорится сразу после начала избирательной кампании. «Кодло… КОД (Комитет сопротивления диктатуре – УНИАН) рассыплется, как только начнется избирательная кампания», - сказал он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заверил, что власть не собирается фальсифицировать выборы, поскольку выборы последних лет продемонстрировали, что это невозможно.

«Реально существенно изменить ход выборов с помощью фальсификаций невозможно», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО, опираясь на опыт предыдущих выборов.

Также по его словам, сегодня на заседании президиума фракции обсуждались слухи о том, что якобы Партия регионов собирается менять закон о выборах.

"Так вот, сообщаю: у нас нет ни желания, ни необходимости менять избирательное законодательство", - отметил депутат.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО напомнил, что для Партии регионов были принципиальны три позиции: пятипроцентный барьер, смешанная система выборов и отмена избирательных блоков.

"Все остальное мы отдали на откуп оппозиции, и мы даже не вмешивались в формирование второго и третьего разделов закона. Нас это устраивало по одной простой причине - мы прекрасно понимаем, что мантры о фальсификации - это мантры для детей дошкольного возраста, поскольку последние две избирательные кампании показали, что существенно изменить результаты выборов фальсификациями невозможно, и это (о фальсификациях) говорится для того, чтобы обвинить кого-то в том, что ты проиграл выборы", - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Народный депутат от Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ согласился с тем, что избирательный закон никто менять не будет.

По его мнению, все разговоры оппозиции о планах власти изменить закон являются всего лишь политтехнологией, в том числе чтобы тем самым объяснить, почему оппозиция поддержала этот закон.