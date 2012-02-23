БЮТ: в главы райсовета ПР сватает человека с сомнительным прошлым

Кировоградская организация Партии регионов во главе с главой областной государственной администрации Сергеем ЛАРИНЫМ пытаются назначить председателем Гайворонского райсовета своего однопартийца Ивана А., которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщил народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Валерий КАЛЬЧЕНКО, отмечается на сайте БЮТ.

По его словам, в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении А. к уголовной ответственности.

Депутат сообщил, что в прошлом году против этого лица было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и получения взятки в крупном размере. Однако, как утверждает В.КАЛЬЧЕНКО, на следующую сессию, которая состоится в пятницу, 24 февраля, в повестку дня включен вопрос об избрании его председателем райсовета.

По словам В.КАЛЬЧЕНКО, «нынешнее руководство области, исповедуя принцип: своим – все, а оппонентам – закон, игнорируя интересы общества, стремится наделить властью человека с сомнительным прошлым, который своим примером может утверждать в жизни лишь коррупцию, взяточничество, беззаконие».

«Мы категорически против такого кадрового подхода, и всеми законными средствами будем противостоять произволу Партии регионов», - отметил В.КАЛЬЧЕНКО