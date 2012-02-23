Ефремов - о возможной отставке Азарова: моя фамилия - не Глоба

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что он не слышал о возможной отставке Николая АЗАРОВА с поста премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке Н.АЗАРОВА.

Он подчеркнул: «Моя фамилия ЕФРЕМОВ, а не ГЛОБА. Я могу дать ту информацию, которую я знаю. А я не гадаю и не предсказываю».

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил: «У меня информации по поводу отставки премьер-министра Украины нет, и на тех совещаниях, в которых я принимал участие в последнее время, в том числе и во вчерашнем заседании, данной информации нигде нет».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «в той ситуации, когда идет переформатирование в Кабмине, АЗАРОВ является тем скрепляющим звеном, которое в настоящий момент наоборот нужен на посту премьер-министра».

«Ну а дальше, в зависимости от ситуации, которая ложится, решение будет, безусловно, за Президентом Украины», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.