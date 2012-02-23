В доме депутата разбили окно и облили фасад черной краской

Во Львовской области неизвестные закидали бутылками с черной краской фасад дома председателя Сокальской городской организации ВО «Свобода», председатели фракции «Свободы» в Сокальском городском совете Юрия ТОВАРЯНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО «Свобода», 22 февраля, поздно вечером неизвестные разбили кирпичом окно и облили краской фасад дома председателя Сокальской городской организации ВО «Свобода», председателя фракции в Сокальском городском совете Ю.ТОВАРЯНСКОГО.

В 23.20 в окно дома депутата в Сокале бросили кирпич, а стену закидали бутылками с черной краской. Когда он выбежал на улицу – уже никого не было. Свободовец вызвал милицию, которая опросила свидетелей, составила протокол, - отмечается в сообщении.

«Я считаю, что это нападение - месть или предупреждение от тех людей, которым своей депутатской деятельностью мешаю делать их темные дела. Я неоднократно поднимал проблему поборов с таксистов, злоупотреблений руководства городского коммунального предприятия «Жилкоммунсервис», коррупции в образовательной сфере, в частности закупки материалов и оборудования для школ по завышенным ценам», - отметил Ю.ТОВАРЯНСКИЙ.

Ю.ТОВАРЯНСКИЙ является внештатным корреспондентом газеты «ВО «Свобода», корреспондентом Сокальской районной газеты «Голос з-над Бугу». В Сокальском городском совете он возглавляет комиссию по архитектуре, строительству и регулированию земельных отношений, информирует пресс-служба.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью, в настоящее время правоохранители проводят расследование по данному факту.