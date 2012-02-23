Гаймзет: пока Тимошенко в тюрьме, договора об Ассоциации не будет

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ считает, что пока экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет оставаться в тюрьме, Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза не будет подписано.

В интервью «Сегодня» (№ 42 от 23 февраля) посол отметил, что скорость, с которой Украина движется по пути интеграции, зависит от нее самой.

По словам Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА, подписание соглашения возможно и в этом году, «но было ясно сказано, при каких условиях». «Я не рассчитываю на подписание, если госпожа ТИМОШЕНКО и впредь будет оставаться в тюрьме» - подчеркнул он.

«На встрече на высшем уровне в декабре говорилось о том, что подписание Договора об ассоциации возможно тогда, когда препятствующие этому политические условия будут устранены» - отметил Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.

Как подчеркнул посол ФРГ, важным остается вопрос безвизового режима с Украиной. «Существует соответствующий план действий. Правительство Украины работает над этим планом. Есть прогресс по некоторым направлениям, например, в вопросах эмиграции и реадмиссии» - сказал Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.

В то же время, он констатировал, что не такими обнадеживающими являются результаты, связанные с надежностью документооборота, биометрией и борьбой с коррупцией.