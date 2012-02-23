"Фронт змін" будет инициировать недоверие львовскому губернатору

Львовская областная организация политической партии «Фронт змін» будет инициировать выражение недоверия председателю Львовской областной государственной администрации Михаилу КОСТЮКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партийной организации, егодня на заседании совета Львовской облорганизации «Фронту змін» было принято решение на ближайшей сессии Львовского областного совета инициировать выражение недоверия председателю ОГА М.КОСТЮКУ.

„Прошло 100 дней после назначения председателя Львовской областной государственной администрации Михаила КОСТЮКА. За это время не был сделан ни один реальный шаг для улучшения жизни в регионе. Так, количество коррупционных скандалов во Львовской области каждый раз растет. Ухудшается экономическая и социальная ситуации в регионе и имеются долги перед исполнителями подрядных работ – местными предпринимателями и фирмами, которые по состоянию на 1 января 2012 года составляли свыше 250 млн. и неизвестно когда будут возвращены. Растут долги по выплате заработных плат: свыше 60 млн. грн. государство не заплатило жителям Львовской области за выполненную работу”, - отмечается в сообщении.

Также в партии отмечают, что в области постоянно уменьшается количество рабочих мест, а „реальные шаги относительно их увеличения отсутствуют”.

Кроме того, у „Фронті змін” утверждают, что „именно под председательством Михаила КОСТЮКА усилилось давление на средства массовой информации, что подтверждают резонансные скандалы вокруг ведущих СМИ Львовской области”.

В областной организации партии также отмечают, что „недемократические принципы и критерии управления проявились на всех уровнях действий представителей президентской администрации. Подтверждением этому является прямое давление председателей РГА на представителей оппозиционных сил с целью не допустить подписания соглашений о сотрудничестве на местах, а также о лишении фракциями поддержки заявлений по поводу сложной политической ситуации в государстве”.

«Председатель Львовской ОГА не только не выполнил шагов, которые обещал жителям Львовской области, но и не продемонстрировал плана действий и идей конструктивной деятельности на благо развития области. Поэтому ЛОО партии «Фронт змін», ввиду бездеятельности председателя Львовской ОГА, приняла решение на ближайшей сессии инициировать недоверие Михаилу КОСТЮКУ», - отмечается в заявлении.