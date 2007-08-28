В МИД говорят, что Януковича в Москве не блокировали, но кого-нибудь накажут

Завершена работа инспекционной группы по изучению информации Кабинета министров о блокировании Посольством Украины в РФ подготовки и проведения визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву, и обвинения не подтвердились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА сообщил сегодня журналистам.

«Завершена работа инспекционной группы, и обвинения, которые были выдвинуты, не подтвердились», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, определенные дисциплинарные взыскания будут сделаны, поскольку до конца не была на должном уровни скоординирована робота Посольства Украины в РФ и службы протокола премьер-министра.

Как сказал А.ДЕЩИЦА, на сегодняшний день это не является вопросом повестки дня ни Кабинета министров, ни Министерства иностранных дел.

«Мы обсудили недоразумения, возникающие в ходе любого визита, и надеемся, что эти уроки будут усвоены и в будущем недоразумения не будет возникать», - добавил он.

В свою очередь посол Украины в РФ Олег ДЕМИН отметил, что на протяжении года Россию посещают около 250 делегаций из Украины, и потому могут возникать определенные сложности в организации визитов.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Министерстве иностранных дел Украины началось служебное расследование в связи с информацией Кабмина о блокировании Посольством Украины в РФ подготовки и проведения визита В.ЯНУКОВИЧА 21 августа в Москву.

Руководитель протокола премьер-министра Украины Юрий ЛАДНЫЙ заявил, что сотрудники Посольства Украины в РФ фактически препятствовали подготовке и проведению рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА. “У нас есть все основания считать, что такие действия Посольства объясняются не столько небрежностью при выполнении служебных обязанностей, как сознательным желанием сделать все, чтобы сорвать подготовку важного международного мероприятия главы исполнительной власти Украины”, - заявил Ю.ЛАДНЫЙ. Более того, добавил он, “мы не исключаем, что соответствующие инструкции относительно препятствования визиту Посольство получило из Киева”.

В частности, по словам Ю.ЛАДНОГО, “наше дипломатическое представительство не направило Министерству иностранных дел России окончательную программу, что едва не привело к серьезным срывам выполнения программы визита”. Также, утверждал он, “посольство не обеспечило доступ своих сотрудников, непосредственно отвечающих за разных важные аспекты визита, на место проведения встреч и других мероприятий с участием главы правительства Украины”.