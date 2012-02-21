Теффт возглавил «Топ-10 иностранных послов в Украине»

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФФТ занял первое место в 5-м ежегодном рейтинге «Топ-10 иностранных послов в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители Института мировой политики во время презентации рейтингов «Топ-10 иностранных послов в Украине» и «Топ-10 украинских послов за границей».

Также в «Топ-10 иностранных послов в Украине» попали глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, посол Германии Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, посол Польши Генрик ЛИТВИН, посол Грузии Григол КАТАМАДЗЕ, посол Франции Жак ФОР, посол Великобритании Ли ТЕРНЕР, посол России Михаил ЗУРАБОВ, посол Литвы Пятрас ВАЙТЕКУНАС и посол Молдовы Ион СТЕВИЛЕ.

Лучшим украинским послом за границей в 2011 году стал представитель Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ.

В «Топ-10 украинских послов за границей» вошли посол в США Александр МОЦИК, посол в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ, посол в Бельгии, глава Миссии Украины при НАТО Игорь ДОЛГОВ, посол в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ, посол в Финляндии Андрей ДЕЩИЦА, посол в Германии Наталия ЗАРУДНАЯ, посол в Китае Юрий КОСТЕНКО, посол в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО и посол в Японии Николай КУЛИНИЧ.

Дж. ТЕФФТ, Г.КАТАМАДЗЕ, К.ЕЛИСЕЕВ и И.СТЕВИЛЕ лично получили награды и поблагодарили за высокую оценку своей работы.

Как отметила директор Института мировой политики Алена ГЕТЬМАНЧУК, эти рейтинги базируются на опросе украинских и иностранных экспертов.

В формировании рейтинга послов, работа которых была наиболее эффективной на протяжении 2011 года, приняли участие 44 эксперта.