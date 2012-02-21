Синод УПЦ МП выгнал личного секретаря Владимира за «смуту»

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата сегодня принял решение о замене главного редактора официального сайта церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, Синод принял решение уволить Преосвященного Александра (ДРАБИНКО), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии с должности руководителя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с должности главного редактора официального сайта церкви.

Другим решением Синода А.ДРАБИНКО выведен из состава постоянных членов Священного Синода УПЦ.

Руководителем Отдела внешних церковных связей УПЦ МП Синод решил назначить Преосвященного АНТОНИЯ, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, Ректора КДА и С., а главным редактором официального сайта Церкви - протоиерея Георгия КОВАЛЕНКО с подчинением его деятельности Управляющему делами УПЦ.

Как сообщает сайт УПЦ МП, члены Священного Синода вынуждены обратить внимание на смуту, которую вносит в жизнь Украинской Православной Церкви деятельность Преосвященного Александра (ДРАБИНКО), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии, руководителя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви, личного секретаря Предстоятеля УПЦ.

«Его деструктивные действия и недостойное поведение, интриганство и образ жизни сеют смуту и подозрение среди епископата и духовенства, порождают большое искушение среди верующих.

Пользуясь должностью секретаря Предстоятеля УПЦ, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви и руководителя ОВЦС УПЦ, он позволяет себе в эфире светских общенациональных средств массовой информации, которые и без того относятся к нашей Церкви с необоснованной предвзятостью, открыто выступать с критикой решений Высшей Церковной власти, искусственно противопоставляя Священный Синод Украинской Православной Церкви ее Предстоятелю, что является клеветой на соборный разум Церкви и хулой на Духа Святого. Он позволяет себе недвусмысленно порочить своих собратьев-архипастырей, членов Священного Синода УПЦ, организует публикацию в антицерковных СМИ строго конфиденциальных церковных документов, предназначенных для ознакомления исключительно членам Священного Синода. Многочисленные попытки братского вразумления со стороны членов Священного Синода УПЦ и собратьев-архиереев не имели надлежащего результата», - сказано в сообщении на сайте УПЦ МП.