Азарова удивляют «университеты чего-то чего-то» в детских садиках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что мелкие высшие учебные заведения не обеспечивают подготовку конкурентоспособных специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по итогам совещания со студенческими организациями и представителями высших учебных заведений.

«Я некоторое время назад проезжаю по одному району Киева и читаю красивую вывеску: «Национальный университет чего-то чего-то». Детский садик. Помещение бывшего детского садика. Ну и там даже еще стоят детские игрушки, горки различные. Я удивляюсь, как может национальный университет каких-то высоких материй (существовать) без абсолютно какой-либо лабораторной базы, научной базы, исследовательской базы. Стопроцентно убежден, что и профессорско-преподавательский состав там… Но ведь выдает дипломы (университет)», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, «свобода, демократия - все это, конечно, очень хорошо», но к высшим учебным заведениям должны предъявляться жесткие требования по организации.

«С другой стороны, возникает вопрос, а как он (такой университет – УНИАН) мог получить лицензию», - отметил глава правительства.