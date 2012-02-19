Дочь Тимошенко исключает договор с Януковичем

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения исключает возможность любых договоренностей ее матери с действующим в Украине режимом ради своего освобождения из-за решетки.

"Конечно же - нет. Всю свою политическую карьеру – свыше 15 лет - она посвятила борьбе с коррупцией, за демократию в Украине», - сказала дочь экс-премьера в интервью Радио "Свобода", сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что экс-премьер-министр незаконно была арестована и осуждена. "Моя мама находится за решеткой незаконно. Она была арестована незаконно. Многие европейские лидеры, парламенты нескольких стран делали заявления о том, что заключение Юлии ТИМОШЕНКО - это политические преследования. То, что должен сделать ЯНУКОВИЧ, чтобы исправить это положение - освободить всех политических заключенных", - считает она.

"Все, что моя мама переживает - 24-часовое наблюдение, постоянно включенный свет, невозможность спать, постоянная необходимость защищать свои интересы при отсутствии адвоката, которого не допускают в колонию, - это говорит о том, что ее пытаются медленно убить. Она им не нужна сейчас, особенно когда идет подготовка к Евро-2012, когда Transparency International свидетельствует, что в Украине - огромный уровень коррупции. Конечно же, она им не нужна на парламентских выборах этой осенью. За ней просто пойдут люди. Сейчас у нее рейтинг превышает рейтинг ЯНУКОВИЧА минимум на 3%", - заявила Е.ТИМОШЕНКО.