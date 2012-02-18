Азаров: у меня достаточно власти

Перестановки в правительстве логично завершают формирование структур, отвечающих за национальную безопасность.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире программы «Шустер live» в пятницу вечером.

«Все это логично завершает формирование тех структур, которые отвечают за национальную безопасность, за реакцию нашей страны на те угрозы и те риски, с которыми связана сегодняшняя ситуация в мире», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что имеет достаточно полномочий, и все члены правительства исполняют все его распоряжения.

"Поверьте, у меня достаточно власти, и все министры и вице-премьер-министры будут, безусловно, исполнять все распоряжения премьер-министра. В противном случае они не будут работать в правительстве", - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер считает назначение Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины переходом на более ответственную и важную работу.

«Андрей Петрович КЛЮЕВ назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны, и именно в этом смысл его перехода на новую работу. …Еще раз подчеркиваю, что это переход. Переход и назначение на более ответственную и на более важную работу, связанную с решением вопросов безопасности нашей страны», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что не стоит говорить, что «что-то в его (А.КЛЮЕВА – УНИАН) деятельности не так, и с этим связана его отставка».

В связи с этим премьер отметил, что риски и угрозы для Украины сегодня слишком серьезны, поэтому необходимо поднять уровень работы СНБО, который является средоточием разработки стратегии страны.

«По сути дела, это самый высший Совет при президенте, который отвечает за разработку стратегии, отвечает за национальную безопасность. И вот сейчас А.КЛЮЕВ на этой работе должен поднять ее на абсолютно новый уровень», – отметил глава правительства.