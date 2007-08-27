Ющенко призывает не политизировать отношения с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не политизировать отношения с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время восьмого совещания руководителей заграничных дипломатических представительств Украины.

«С Российской Федерацией не нужно политизировать отношения», - сказал он. В то же время В.ЮЩЕНКО считает, что «история политизации» этих отношений, очевидно, еще будет характеризовать определенную часть двусторонних отношений.

Президент отметил, что отношения Украины и России никогда не были простыми. Однако он убежден, что «тот прагматизм, характерный для последних двух лет, является ключевым прогрессом в динамике двусторонних отношений».

По его словам, сегодняшний уровень отношений позволяет говорить, что обе стороны настроены конструктивно решать все вопросы.