Суд не удовлетворил жалобу защиты Тимошенко

Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил апелляционную жалобу защиты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на постановление Киевского районного суда Харькова об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено судьей Апелляционного суда Любовью ФЕДЮШЕНОЙ сегодня около 16.20.

Суд оставил в силе решение Киевского райсуда Харькова об ограничении 28 марта срока ознакомления с материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Киевский райсуд Харькова установил окончательный срок ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами дела о деятельности ЕЭСУ - 28 марта. Согласно постановлению суда, в случае, если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они будут считаться ознакомившимися с ним.

В свою очередь, защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что в отведенное судом время нереально ознакомиться с таким большим количеством материалов дела.