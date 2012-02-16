Тюремщики говорят, что Тимошенко сама просила освободить ее от работы

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой временно не привлекать ее к работам.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

«Со стороны Юлии ТИМОШЕНКО было обращение к руководству Качановской исправительной колонии (№ 54) относительно временного не привлечения ее к работе и предоставления ей возможности до 28 марта ознакомиться с материалами дела», - говорится в сообщении.

В управлении не уточнили, было ли обращение Ю.ТИМОШЕНКО письменным, а также не уточнили дату, когда поступило обращение.

При этом в пенитенциарной службе отметили, что, в соответствии со статьей 118 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, «приговоренные к лишению свободы должны работать в местах и на работах, которые определяются администрацией колонии».

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции по итогам осмотра Ю.ТИМОШЕНКО международной комиссией врачей первый заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений БАРАШ заявил, что, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом и нормативно-правовыми актами Государственной пенитенциарной службы, Ю.ТИМОШЕНКО должна привлекаться к работам, однако сейчас к ним не привлекается.

«Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает, чтобы каждый заключенный работал на территории колонии. На данный момент этот вопрос рассматривается начальником колонии. К сожалению, у нас не во всех колониях есть возможность предоставить всем осужденным без исключения работу. На сегодняшний день Юлия Владимировна не работает, но кодекс это предусматривает», - сказал Е.БАРАШ.

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО может быть освобождена от общих работ, если ее лечащий врач выдаст справку о том, что экс-премьер по состоянию здоровья не может работать.