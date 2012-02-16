Тимошенко делегировали на конференцию

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возглавит список делегатов днепропетровской областной организации партии «Батьківщина» на съезд, который состоится в марте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской городской организации «Батьківщина».

По информации пресс-службы, 15 февраля состоялась отчетно-избирательная конференция городской организации партии, где Ю.ТИМОШЕНКО под №1 делегировали на областную конференцию, запланированную на 24 февраля.

«Нет никакого сомнения, что список делегатов съезда от Днепропетровской области, который будет утвержден 24 февраля, возглавит Юлия Владимировна. Иначе и не может быть. Она - наш лидер», - заявил председатель городской парторганизации Максим КУРЯЧИЙ.

По его словам, главными задачами на ближайшее будущее участники конференции определили освобождение лидера партии Ю.ТИМОШЕНКО из заключения и достойное участие в парламентских выборах, поскольку «только «Батьківщина» способна сбросить этот режим».

М.КУРЯЧИЙ уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО находится на учете в партийной организации «Батьківщини» Кировского района Днепропетровска.