Наливайченко предлагает оппозиции создать единую партию на базе КСД
"Для победы нужно забыть об обидах"
Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО предлагает создать единую оппозиционную проукраинскую партию на базе партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуре.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом он заявил в интервью интернет-изданию Zaxid.net.
«Нужно привлечь все патриотические общественные организации, движения и инициативы, моральных авторитетов, украинских писателей, интеллигенцию. Нашему государству нужна единая патриотическая проевропейская демократическая сила», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он сказал, что не видит существенных идеологических отличий между партиями, которые входят в КСД. Основная проблема, по его мнению, - это личные конфликты и амбиции лидеров существующих оппозиционных партий. Следовательно, самым выигрышным для оппозиции является общее участие в едином партийном списке на выборах.
«Для победы сейчас нужно забыть о вчерашних обидах и недоразумениях и двигаться вперед», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он предлагает не механическое слияние существующих патриотических партий под выборы, а фактическое создание с чистого листа объединенного национального демократического движения, которое «даст новое качество для украинской политики и стопроцентно обеспечит победу и на парламентских выборах, и на президентских».
«Этот процесс необходимо начать немедленно», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он убежден, что лидерам партий, входящим в КСД, следует сосредоточиться именно на этой работе, а не заниматься кулуарным делением списков и округов: «Объединять нужно не владельцев печатей и уставов фиктивных партий, а всех активных украинских граждан, всех свободных граждан. Партия должна быть демократической не только в риторике, но и по своему построению и содержанию».
По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это должна быть партия украинского действия.
«От подписания деклараций нужно переходить к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных. Нужно наладить сотрудничество с активными общественными группами и стать авангардом для всего протестного движения. Нужно не допустить сдачи украинской ГТС, изменений к закону, которые могут сделать возможным фальсификации на выборах», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он подчеркнул, что именно такая оппозиционная партия имеет все шансы победить админресурс власти, противостоять фальсификациям и сохранить единство и ответственность перед гражданами после выборов.