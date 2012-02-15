Наливайченко предлагает оппозиции создать единую партию на базе КСД

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО предлагает создать единую оппозиционную проукраинскую партию на базе партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом он заявил в интервью интернет-изданию Zaxid.net.

«Нужно привлечь все патриотические общественные организации, движения и инициативы, моральных авторитетов, украинских писателей, интеллигенцию. Нашему государству нужна единая патриотическая проевропейская демократическая сила», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он сказал, что не видит существенных идеологических отличий между партиями, которые входят в КСД. Основная проблема, по его мнению, - это личные конфликты и амбиции лидеров существующих оппозиционных партий. Следовательно, самым выигрышным для оппозиции является общее участие в едином партийном списке на выборах.

«Для победы сейчас нужно забыть о вчерашних обидах и недоразумениях и двигаться вперед», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он предлагает не механическое слияние существующих патриотических партий под выборы, а фактическое создание с чистого листа объединенного национального демократического движения, которое «даст новое качество для украинской политики и стопроцентно обеспечит победу и на парламентских выборах, и на президентских».

«Этот процесс необходимо начать немедленно», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он убежден, что лидерам партий, входящим в КСД, следует сосредоточиться именно на этой работе, а не заниматься кулуарным делением списков и округов: «Объединять нужно не владельцев печатей и уставов фиктивных партий, а всех активных украинских граждан, всех свободных граждан. Партия должна быть демократической не только в риторике, но и по своему построению и содержанию».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это должна быть партия украинского действия.

«От подписания деклараций нужно переходить к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных. Нужно наладить сотрудничество с активными общественными группами и стать авангардом для всего протестного движения. Нужно не допустить сдачи украинской ГТС, изменений к закону, которые могут сделать возможным фальсификации на выборах», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что именно такая оппозиционная партия имеет все шансы победить админресурс власти, противостоять фальсификациям и сохранить единство и ответственность перед гражданами после выборов.